Студента ВШЭ Егора Жукова оставили в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу на заключение под стражу студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова. Он останется под стражей по обвинению в участии 27 июля в массовых беспорядках в центре Москвы , передает ТАСС. Мосгорсуд постановил, что решение суда первой инстанции об аресте Жукова было обоснованным.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Егора Жукова и других фигурантов дела до 11 октября. Следствие считает, что именно студент ВШЭ координировал действия толпы во время несанкционированной акции. Вину он не признает.