Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции изъяли кокаин на €74 млн 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Мир24
Французские таможенники изъяли более 1 тонн кокаина в городе Гавр. Об этом сообщает France 24.
Отмечается, что правоохранители обнаружили наркотики в ночь на 13 августа в одном из портовых терминалов города.
Кокаин изначально прибыл из Эквадора в бельгийский город Антверпен внутри пальмовых сердцевин, а после попал во Францию.
По словам министра госслужбы и госбюджета Франции Жеральда Дарманена, эта партия оказалась самой крупной из тех, что удалось перехватить в этом году. Стоимость находки оценивается в €74 млн Ранее сообщалось, что в Германии изъяли кокаин на €1 млрд евро.
Газета.Ru: последние новости
Москвич скончался во время просмотра "Однажды в Голливуде" в кинотеатре Мать избитой в Ингушетии девочки хочет вернуть ее себе, заявила детский омбудсмен Росгвардия опровергла принадлежность к ней бойца, ударившего девушку в живот
Происшествия , В мире , Другое , Европа , Гавр , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине замминистра задержали с полмиллиона долларов31
В Германии объяснили выпад Меркель против РФ74
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ482
Кадыров назвал врагами «кнопочных героев»49
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий62
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение