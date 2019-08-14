Во Франции изъяли кокаин на €74 млн

Французские таможенники изъяли более 1 тонн кокаина в городе Гавр . Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что правоохранители обнаружили наркотики в ночь на 13 августа в одном из портовых терминалов города.

Кокаин изначально прибыл из Эквадора в бельгийский город Антверпен внутри пальмовых сердцевин, а после попал во Францию.

По словам министра госслужбы и госбюджета Франции Жеральда Дарманена, эта партия оказалась самой крупной из тех, что удалось перехватить в этом году. Стоимость находки оценивается в €74 млн Ранее сообщалось, что в Германии изъяли кокаин на €1 млрд евро.