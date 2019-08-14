Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мюнхене в квартире пропавших россиянок нашли кровь, сообщили СМИ 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Roberto Pfeil
Кровь нашли в квартире пропавших в середине июля россиянок, следы взлома отсутствуют, сообщает издание Bild.
Ранее на пресс-конференции представители правоохранительных органов Германии сообщили, что полиция ФРГ обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля двух гражданок России.
Грязезащитный коврик находился далеко от дороги в чаще леса. Рядом с ним нашли также ковер из квартиры, заявил глава комиссии по расследованию убийства Йозеф Виммер. Основным подозреваемым по-прежнему остается муж пропавшей россиянки Марии, пока он не высказался по делу.
Насиловали и убили? Что вытворили с россиянками в Мюнхене
По информации Bild, кровь женщин была также обнаружена в их квартире. Кроме того, издание сообщает, что в квартире не было признаков взлома.
Российское посольство в Берлине 18 июля сообщило, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Как сообщали СМИ со ссылкой на полицию, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14.00 (15.00 мск), собираясь пройтись по магазинам, с тех пор они не выходили на связь с близкими. По словам представителя полиции, в отношении задержанного ранее мужа пропавшей Марии Романа Х. был издан ордер на арест в связи с подозрениями в совершении убийства без отягчающих обстоятельств. Как ранее сообщал таблоид Bild, Мария и Роман Х. поженились в российском консульстве.
Последние новости
Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией "Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма" Синоптики предупредили о приходе жары
Комментарии4
Происшествия , Германия , Мюнхен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий32
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ58
В Сирии сбили Су-22247
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу242
Украина назвала условие возврата воды в Крым504
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
00:26
В центре города нашли останки моллюсков юрского периода
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение