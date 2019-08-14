Аллигатор выскочил из пруда и покусал женщину с собакой

В американском штате Южная Каролина аллигатор напал на женщину и покусал ее. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел в понедельник, 12 августа. 68-летняя американка решила выгулять свою собаку вечером возле пруда. Из водоема вылез хищник и напал на нее. Аллигатор укусил женщину за руку и ногу.

Свидетели происшествия вызвали скорую, женщину доставили в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

По запросу местных властей на место происшествия прибыли ловцы аллигаторов. Они поймали животное и усыпили его.

Ранее сообщалось, что во время наводнения в индийском городе Вадодара, штат Гуджарат, на собаку напал крокодил. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как рептилия незаметно подплыла к собаке по затопленной улице. Животное успело отскочить в последний момент и не пострадало.