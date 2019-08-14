Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аллигатор выскочил из пруда и покусал женщину с собакой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В американском штате Южная Каролина аллигатор напал на женщину и покусал ее. Об этом сообщает издание New York Post.
Инцидент произошел в понедельник, 12 августа. 68-летняя американка решила выгулять свою собаку вечером возле пруда. Из водоема вылез хищник и напал на нее. Аллигатор укусил женщину за руку и ногу.
Свидетели происшествия вызвали скорую, женщину доставили в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.
По запросу местных властей на место происшествия прибыли ловцы аллигаторов. Они поймали животное и усыпили его.
Ранее сообщалось, что во время наводнения в индийском городе Вадодара, штат Гуджарат, на собаку напал крокодил. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как рептилия незаметно подплыла к собаке по затопленной улице. Животное успело отскочить в последний момент и не пострадало.
Последние новости
США довели Китай до рекордного обвала Ракетам США подобрали цели в России В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Происшествия , В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий32
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ58
В Сирии сбили Су-22247
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу242
В квартире пропавших россиянок в ФРГ нашли кровь4
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
00:26
В центре города нашли останки моллюсков юрского периода
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение