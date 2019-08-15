В Омске завели дело по факту гибели трёхлетней девочки

России. Омске завели уголовное дело по факту гибели трёхлетней девочки, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт регионального управления СК

По версии следователей, вечером 14 августа со двора частного домовладения вылез в отверстие под воротами ребёнок, оставленный на несколько минут бабушкой без присмотра.

Тело девочки обнаружили в выгребной яме уличного туалета в 300 метрах от дома.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке.