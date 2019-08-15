В Омске завели дело по факту гибели трёхлетней девочки 

В Омске завели уголовное дело по факту гибели трёхлетней девочки, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт регионального управления СК России.
По версии следователей, вечером 14 августа со двора частного домовладения вылез в отверстие под воротами ребёнок, оставленный на несколько минут бабушкой без присмотра.
Тело девочки обнаружили в выгребной яме уличного туалета в 300 метрах от дома.
Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке.