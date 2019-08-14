В Москве арестовали участника незаконных акций Котова

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца участника незаконных акций Константина Котова . Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.

«Ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Котова меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», — заявила судья.

Ранее Следственный комитет предъявил Котову обвинение по ст. 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Как сообщила адвокат обвиняемого, её подзащитный с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.