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В Москве арестовали участника незаконных акций Котова 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца участника незаконных акций Константина Котова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.
«Ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Котова меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», — заявила судья.
Ранее Следственный комитет предъявил Котову обвинение по ст. 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Как сообщила адвокат обвиняемого, её подзащитный с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.
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Происшествия , Константин Котов , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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