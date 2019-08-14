В Москве арестовали участника незаконных акций Котова 

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца участника незаконных акций Константина Котова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.
«Ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Котова меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», — заявила судья.
Ранее Следственный комитет предъявил Котову обвинение по ст. 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Как сообщила адвокат обвиняемого, её подзащитный с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности.