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Жителям Каменки, где было ЧП на арсенале, рекомендовали вернуться домой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителям деревни Каменка в Красноярском крае, вблизи которой горел военный арсенал с боеприпасами, рекомендовали вернуться домой, сообщается на сайте администрации Ачинского района.
"По решению краевого оперативного штаба по ликвидации ЧС жителям деревни Каменка, которые разместились у родственников в городе Ачинске и других населенных пунктах района, рекомендовано возвращаться в свои дома в связи с необходимостью проведения в их квартирах ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.
В администрации района также сообщили, что ежедневно в 14.00 (10.00 мск) от пункта временного размещения в поселке Малиновка будет осуществляться организованный подвоз жителей в Каменку на автобусах. Ранее в пресс-службе администрации района сообщили, что в пункте временного размещения остается 79 человек, в том числе 19 детей. Всего из Каменки было эвакуировано более 1,2 тысячи человек. Доступ жителям в дома был открыт во вторник.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. Во вторник власти открыли жителям Каменки доступ в дома, однако режим ЧС не сняли.
По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна. В результате взрывов в общей сложности один человек погиб, еще 32 получили ранения.
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Происшествия , Ачинск , Красноярский Край
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