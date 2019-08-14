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Расстрелявший мечеть австралиец рассказал о любви к России 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Брентон Таррант, расстрелявший мечети в новозеландском городе Крайстчерч, якобы ответил на письмо анонима из России. В ответе, опубликованном на анонимном форуме 4chan, он рассказывает о своей любви к России.
По словам Таррента, он провел в России месяц в 2015 году — побывал в Москве, Санкт-Петербурге и городах «Золотого кольца». Петербург он называет «самым красивым городом Европы, красивее Порту и Праги». Он похвалил гостеприимство русских людей и рассказал о любви к русским песням — в числе любимых он назвал «Катюшу», «Когда мы были на войне» и песню «Токсин» рэп-исполнителя с псевдонимом «Грязный Рамирез».
«Я бы хотел однажды посетить Россию снова, жаль, что не выйдет, ну да ладно, жизнь — это не про путешествия», — пишет организатор самой массовой стрельбы в Новой Зеландии за последние 30 лет, обвиненный в терроризме.
Содержание письма, на которое он отвечал, неизвестно, но он рассказывает о своих взглядах на политику и расовый вопрос.
15 марта Таррант с автоматическим оружием напал на две мечети в Крайстчерче. Тогда погиб 51 человек, 40 были ранены. Таррант транслировал происходящее в интернете и за день до бойни опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена»: в нем он утверждает, что мировые лидеры хотят добиться деградации и исчезновения белых людей.
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Происшествия , Крайстчерч , Москва , Порту , Прага , Санкт-Петербург
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