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Российский охранник жестоко избил ребенка за колбасу 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Петрозаводске (Республика Карелия) охранник избил ребенка за украденную колбасу. Его мать заметила следы побоев и обратилась в полицию. Об этом сообщает «Столица на Онего».
По информации издания, инцидент произошел 7 августа в одном из магазинов на Московской улице города. По словам матери избитого, ее 11-летний сын попытался украсть колбасу с подачи старших друзей. Продавец магазина за шиворот затащила подростка в магазин и вызвала сотрудников ЧОП. Те сначала обыскали ребенка, затем один из них позвал его в туалет, «чтобы поговорить».
«Начал душить одной рукой за горло, чтобы ребенок не мог кричать, второй бил по голове и нанес несколько ударов в живот. Ребенок падал на пол, его поднимали и дальше били…» — рассказала мать пострадавшего.
После этого охранник передал мальчика прибывшим на место полицейским, а те вызвали мать ребенка в отделение. Женщина заметила, что у сына на подбородке содрана кожа. Она отметила, что ребенок «был весь красный, тяжело дышал». По ее словам, медики зафиксировали следы попытки удушения на шее мальчика и следы побоев на висках и щеках.
В региональном управлении МВД России изданию сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Ранее в среду были названы регионы, где чаще всего регистрируются случаи жестокого обращения с детьми. Так, в прошлом году в Пермском крае зафиксировали 159 случаев жестокого обращения с детьми, в Архангельской области и Краснодарском крае — по 55 случаев, в Оренбургской области — 53 случая, в Кировской области — 46 случаев.
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Происшествия , МВД , Петрозаводск , Республика Карелия
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