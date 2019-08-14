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Сотрудники ФСБ изъяли более 10 тонн контрафактного алкоголя в Свердловской области 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: © Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области/ ТАСС
Сотрудники УФСБ России по Свердловской области изъяли более 10 тонн контрафактного алкоголя и пресекли деятельность подпольного производственного цеха в городе Заречный Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в среду.
"В ходе оперативных мероприятий изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7 тыс. 513 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок: "Нефть", "Царская охота", "Хенесси", "Голд 999", "Дербент" и "Кенигсберг". Силами правоохранительных органов задержано семь работников производственного цеха, два из которых являются иностранными гражданами", — уточняется в сообщении.
В пресс-службе добавили, что операция по пресечению деятельности цеха проводилось во взаимодействии УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки") и 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.
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Происшествия , Криминал , Росгвардия , ФСБ , МВД , Свердловская Область
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