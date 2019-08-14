Дым сибирских пожаров накроет Гренландию

Европейская система наблюдений наблюдений ЕС Copernicus (CAMS) спрогнозировала вектор перемещения дыма от лесных пожаров Сибири. Предполагается, что он пересечет океан и достигнет северной части Гренландии. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным Авиалесохраны, предоставленным 12 августа, в России 202 лесных пожара охватили площадь более 283 тысяч гектаров. Большинство из них (146,7 тысячи) в Иркутской области, часть (126,1 тысячи) — в Красноярском крае. Их тушением активно занимаются. Лесные пожары зафиксированы и на удаленных территориях. Огонь бушует на площади более 2,5 миллиона гектаров.

За минувшие сутки 53 пожара было ликвидировано. Удалось потушить около 61 тысяч гектаров леса.

Внимание россиян к лесным пожарам Сибири в 2019 году обусловлено дымовой завесой. Обычно она не доходит от городов и деревень, но этим летом дым накрыл многие населенные пункты в Сибири и на Урале. Экологи утверждают, что пик пожаров в этом сезоне уже пройден.