Зарыл в поле: мужчину судят за расправу над священником

Жителю Мордовии предъявили обвинения в убийстве священника, который служил в местной церкви более 18 лет. По версии следствия, мужчина в алкогольном опьянении зарезал священника, а затем закопал его тело в поле. Позднее там прошли сельскохозяйственные работы, однако тело обнаружили, лишь когда подозреваемый сознался в преступлении и указал, где именно закопал труп. Подозреваемый не смог объяснить, зачем убил незнакомого мужчину.

В Мордовии местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве священнослужителя. Как сообщили в региональном следственном управлении, 16 мая этого года 44-летний мужчина пришел в гости к своему брату в село Теньгушево, где стал выпивать алкоголь. В это же время в дом зашел священник Александр Болдин. Между гостями завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и нанес ранее незнакомому ему священнику не менее десяти ударов ножом. Болдин скончался на месте. На следующий день подозреваемый на машине вывез тело и закопал его в поле в нескольких километрах от села.

«При этом он также избавился от орудия преступления и своей одежды. Стоит отметить, что после этого в поле были проведены сельскохозяйственные работы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Вскоре супруга погибшего заявила в полицию о пропаже мужа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к исчезновению священника может быть причастен обвиняемый. Мужчина сознался в совершенном убийстве и указал место, где закопал тело.

Убитый был настоятелем местного храма, где служил 18 лет. По данным республиканского управления СК РФ, задержанный не смог объяснить, что стало причиной ссоры и почему он убил Болдина. Он рассказал, что в момент преступления был сильно пьян.

Как выяснилось, ранее мужчина уже был судим. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от шести до 15 лет.

В конце июля этого года завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении священника Дионисия (Дениса Горового), подозреваемого в убийстве собственной жены Анны. Как рассказал отец погибшей девушки Александр Соколов , незадолго до убийства Горовой подал на развод. По словам Соколова, зять нередко поднимал руку на жену.

23 июля прошлого года Анна находилась в Кузьминках, дома с родителями. Вечером Горовой заехал за ней на машине, чтобы помочь перевезти вещи из своей квартиры в Лыткарино. По данным следствия, мужчина вывез Анну в лес и стал наносить ей удары ножом в спину, а затем в сердце. Девушка скончалась. Уже ночью священника задержали по подозрению в убийстве. В ходе допроса Горовой сознался в содеянном, рассказав, что жена хотела уйти от него, и это вызвало в нем приступ гнева. Труп обнаружили в лесу в Солнечногорском районе.

Следственные действия продолжались почти год. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Горовой является невменяемым, поскольку страдает хронической параноидной шизофренией. По мнению экспертов, мужчина не контролирует себя и не способен адекватно оценивать свои поступки.

Еще одна экспертиза, проведенная в Институте им. Сербского, установила, что Горовой, совершая убийство, не имел мотивов для этого. В связи с этими заключениями суд освободил Горового от уголовной ответственности и назначил для него принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

У погибшей Анны осталось двое малолетних сыновей, которых воспитывают ее родители. Они не верят в диагноз бывшего зятя и считают, что тот хладнокровно расправился с их дочерью.

«Он хоть и задумывал это убийство на больную голову, в момент совершения был абсолютно вменяемый, даже топор в багажник положил с собой, чтобы в случае чего, когда я узнаю, от меня можно было тоже избавиться», — рассказал отец Анны в беседе с News.ru. Он добавил, что о приготовленном топоре следствию рассказал сам Горовой.

Соколов также рассказал, что до убийства его зять постоянно проявлял агрессию, однако в вечер убийства вел себя абсолютно нормально — именно поэтому родители со спокойной душой позволили дочери поехать с мужем одной за вещами.

Кроме того, родители погибшей обращали внимание, что между Солнечногорском, где обнаружили тело, и Лыткарино, куда Анна с мужем поехала за вещами, более 100 км. То, что Горовой проехал это расстояние, чтобы убить супругу, также исключает внезапное помутнение рассудка и вспышку агрессии, уверена семья девушки.

Соколов напомнил, что именно РПЦ наняла для Горового нового адвоката взамен государственного защитника. Для имиджа церкви выгоднее, чтобы священника признали невменяемым, а не хладнокровным убийцей, уверен отец убитой.

«Мы же спрашивали, почему церковь наняла ему адвоката, мы думали, родители наняли, у него же уже был адвокат назначен. Я спросил: «Зачем нужно было для церкви это?» На что представитель церкви мне сказал, что нужно сдвинуть дело с мертвой точки», — рассказал Александр Соколов.

Родители девушки также заявили, что подадут иск о лишении родительских прав Горового. Они опасаются, что когда мужчина выйдет из стационара, он попытается вновь искать встречи с детьми.