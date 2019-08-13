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В Петергофе изнасиловали американца 

АиФ Санкт-Петербург 43 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Во вторник, 13 августа, в посольство США в Петербурге обратился 30-летний мужчина. Как сообщает «78.ру», американец заявил об изнасиловании.
По предварительной информации, это произошло накануне, в ночь на 11 августа. Турист прилетел в Россию и в первый вечер своего пребывания пошел в бар. Там он познакомился с двумя мужчинами. Вся компания отправилась кататься по ночному городу, их путешествие завершилось в квартире в Петергофе.
Из квартиры американцу удалось сбежать, но, к сожалению, после того, как неизвестные произвели над ним действия сексуального характера, а также стащить две тысячи рублей и часы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту заявления.
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Происшествия , МВД , Петергоф , Санкт-Петербург , США
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