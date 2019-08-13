В Петергофе изнасиловали американца

Во вторник, 13 августа, в посольство США Петербурге обратился 30-летний мужчина. Как сообщает «78.ру», американец заявил об изнасиловании.

По предварительной информации, это произошло накануне, в ночь на 11 августа. Турист прилетел в Россию и в первый вечер своего пребывания пошел в бар. Там он познакомился с двумя мужчинами. Вся компания отправилась кататься по ночному городу, их путешествие завершилось в квартире в Петергофе.

Из квартиры американцу удалось сбежать, но, к сожалению, после того, как неизвестные произвели над ним действия сексуального характера, а также стащить две тысячи рублей и часы.