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Трехлетний мальчик провел две ночи в сибирской тайге и выжил 

Lenta.ru + ещё 64 2 часа назад
Фото: РЕН-ТВ
В Омской области нашли живым трехлетнего ребенка, который потерялся в лесу Большереченского района и провел там две ночи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, поиски мальчика длились примерно двое суток, в них участвовало более тысячи человек. Ребенок провел в сибирской тайге две ночи, его осматривают врачи.
Мальчик пропал вечером 13 августа возле поселка Новологиново под Омском. Его родители отправились в лес собирать ягоды и оставили ребенка на десять минут в запертой машине. Первые три часа они пытались искать мальчика самостоятельно, но в итоге вызвали полицию. По факту пропажи ребенка возбудили дело, чтобы привлечь к его поискам специалистов.
В апреле 12-летняя жительница села Барабановское в Свердловской области ушла из дома, собрав вещи и взяв с собой кота. Не предупредив родителей, она отправилась в гости к родственникам в Челябинск. В этот же день родители ребенка сообщили в отделение полиции о том, что их несовершеннолетняя дочь, ранее не уходившая из дома, пропала и не выходит на связь. Школьницу сразу начали искать и нашли у родственников.
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Происшествия , Омская Область
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