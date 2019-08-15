Трехлетний мальчик провел две ночи в сибирской тайге и выжил

Омской области нашли живым трехлетнего ребенка, который потерялся в лесу Большереченского района и провел там две ночи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, поиски мальчика длились примерно двое суток, в них участвовало более тысячи человек. Ребенок провел в сибирской тайге две ночи, его осматривают врачи.

Мальчик пропал вечером 13 августа возле поселка Новологиново под Омском. Его родители отправились в лес собирать ягоды и оставили ребенка на десять минут в запертой машине. Первые три часа они пытались искать мальчика самостоятельно, но в итоге вызвали полицию. По факту пропажи ребенка возбудили дело, чтобы привлечь к его поискам специалистов.

В апреле 12-летняя жительница села Барабановское в Свердловской области ушла из дома, собрав вещи и взяв с собой кота. Не предупредив родителей, она отправилась в гости к родственникам в Челябинск. В этот же день родители ребенка сообщили в отделение полиции о том, что их несовершеннолетняя дочь, ранее не уходившая из дома, пропала и не выходит на связь. Школьницу сразу начали искать и нашли у родственников.