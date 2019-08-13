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В Гималаях обнаружили тела двух пропавших 10 лет назад альпинистов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Роскосмос
Двое граждан южнокорейских альпиниста погибли в 2009 году при восхождении в центральной части Непала.
Об этом свидетельствуют выводы проведённой ДНК-экспертизы, сообщает «Рёнхап».
Южнокорейские альпинисты Мин Джун Янг и Пак Джонг Сун перестали выходить на контакт в сентябре 2009 года при совершении восхождения на массив Аннапурна.
Тела альпинистов были обнаружены местным жителем. Тела будут кремированы и отправлены на родину.
В начале июня сообщалось, что спасатели обнаружили тела пяти из восьми альпинистов, которые пропали в середине мая при восхождении на восточную вершину пика Нандадеви (7434 метра) — вторую по высоте гору Индии.
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