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В лесу под Пензой нашли скелет охотника, пропавшего четыре года назад 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку по факту обнаружения в лесу скелета жителя Пензы, который четыре года назад уехал на охоту и пропал, сообщило во вторник областное СУСК.
По данным следствия, в апреле 2015 года 51-летний житель Пензы уехал на охоту и пропал, однако на днях жители Нижнеломовского района области в лесу вблизи села Красное обнаружили скелетированные останки.
"По находившимся вблизи останков вещам, в том числе охотничьим принадлежностям, личность погибшего была установлена сотрудниками правоохранительных органов, а впоследствии родственниками. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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Происшествия , СКР , МВД , Пенза
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