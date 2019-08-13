В лесу под Пензой нашли скелет охотника, пропавшего четыре года назад

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в лесу скелета жителя Пензы , который четыре года назад уехал на охоту и пропал, сообщило во вторник областное СУСК

По данным следствия, в апреле 2015 года 51-летний житель Пензы уехал на охоту и пропал, однако на днях жители Нижнеломовского района области в лесу вблизи села Красное обнаружили скелетированные останки.

"По находившимся вблизи останков вещам, в том числе охотничьим принадлежностям, личность погибшего была установлена сотрудниками правоохранительных органов, а впоследствии родственниками. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.