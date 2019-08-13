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Россиянин умер от крымской лихорадки 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Волгоградской области скончался от крымской геморрагической лихорадки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
«Зарегистрировано семь случаев заболевания крымской геморрагической (лихорадкой), в том числе один случай закончился летальным исходом», — говорится в сообщении ведомства.
В 2019 году в медучреждения обратились более 2200 человек после укусов клещей. Более 500 клещей были исследованы, в шести случаях выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в семи — крымской геморрагической лихорадки.
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%. ККГЛ является эндемической в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в азиатских странах к югу от 50-й параллели северной широты — географической границы распространенности клеща, являющегося основным переносчиком.
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Происшествия , Роспотребнадзор , РИА Новости , Волгоградская Область
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