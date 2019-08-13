Россиянин умер от крымской лихорадки

Житель Волгоградской области скончался от крымской геморрагической лихорадки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора

«Зарегистрировано семь случаев заболевания крымской геморрагической (лихорадкой), в том числе один случай закончился летальным исходом», — говорится в сообщении ведомства.

В 2019 году в медучреждения обратились более 2200 человек после укусов клещей. Более 500 клещей были исследованы, в шести случаях выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в семи — крымской геморрагической лихорадки.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.

Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%. ККГЛ является эндемической в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в азиатских странах к югу от 50-й параллели северной широты — географической границы распространенности клеща, являющегося основным переносчиком.