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В горах Кабардино-Балкарии пропал мальчик 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кабардино-Балкарии (КБР) ищут мальчика 2013 года рождения, который пропал в ущелье Адыр-Су, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.
"Сегодня в 16:10 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су пропал ребенок 2013 года рождения из Республики Башкортостан. На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и отряда Центроспас МЧС России в количестве 11 человек и 3 единиц техники", — сказал Беров.
В МВД по КБР сообщили ТАСС, что на поиски ребенка также выдвинулись 46 сотрудников полиции, в том числе кинологический расчет. В поисках также задействованы 20 добровольцев и родственники мальчика.
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Происшествия , Катастрофы , Кантемир Беров , МЧС , МВД , ИТАР-ТАСС , Кабардино-Балкарская Республика
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