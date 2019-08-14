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Бывший замглавы киргизского МВД пойдет под суд 

360tv.ru + ещё 22 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов лишился своей должности после переговоров с Атамбаевым. Теперь экс-полицейского намерены отдать под суд. Против него возбудили дело.
Уголовное производство начато Генпрокуратурой республики, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В отношении Асанова была проведена служебная проверка. По ее результатам замглавы МВД уволили за предательство интересов полиции и утерю доверия.
Ранее в СМИ появилась информация, что именно благодаря Курсану Асанову после третьей попытки штурма сдался бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Замминистра уговорил политика пойти на это.
Экс-лидера республики попытались задержать 7 августа. Сторонники Атамбаева оказали ожесточенное сопротивление бойцам спецназа. В итоге один силовик погиб, пострадали 136 участников конфликта с обеих сторон. Захватить резиденцию удалось лишь на следующий день, когда ее защитники сдались.
Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке госпереворота, убийстве, захвате заложников и других тяжких преступлениях.
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Происшествия , Алмазбек Атамбаев , МВД , РИА Новости , Кыргызстан
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