Россиянина осудили за три попытки сжечь здание Роскомнадзора

Жителя Ульяновска осудили за три попытки сжечь здание регионального управления Роскомнадзора . Об этом во вторник, 13 августа, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, безработный ульяновец в маске приходил по ночам к зданию Роскомнадзора, разбивал окна молотком и камнями, выплескивал из бутылки легковоспламеняющуюся жидкость и поджигал охотничьими спичками. Ущерб от его действий, отметили в прокуратуре , составил 10 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, совершенном путем поджога, и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Сам подсудимый объяснил, что просто хотел отомстить Роскомнадзору за блокировку сайта, где можно было бесплатно пользоваться «пиратским» видео-контентом.