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Россиянина осудили за три попытки сжечь здание Роскомнадзора 

Lenta.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жителя Ульяновска осудили за три попытки сжечь здание регионального управления Роскомнадзора. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Как говорится в сообщении, безработный ульяновец в маске приходил по ночам к зданию Роскомнадзора, разбивал окна молотком и камнями, выплескивал из бутылки легковоспламеняющуюся жидкость и поджигал охотничьими спичками. Ущерб от его действий, отметили в прокуратуре, составил 10 миллионов рублей.
Суд признал мужчину виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, совершенном путем поджога, и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.
Сам подсудимый объяснил, что просто хотел отомстить Роскомнадзору за блокировку сайта, где можно было бесплатно пользоваться «пиратским» видео-контентом.
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Происшествия , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Ульяновск
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