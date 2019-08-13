ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров

В центре Москвы прорвало водопровод

На Раушской набережной возле Большого Устьинского моста прорвало водопровод, сообщает телеканал Москва 24.

Фонтан появился на проезжей части. Столб воды в высоту достигает более 10 метров. В настоящее время движение в районе набережной затруднено.

В начале августа в Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова, где находилось порядка 200 работ художника. Большинство картин несколько часов плавали в воде.

Также от затопления пострадали вещи художника и книги. По словам сына Сафронова Луки, его отца затопили соседи сверху.