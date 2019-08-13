ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров

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В центре Москвы прорвало водопровод 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
На Раушской набережной возле Большого Устьинского моста прорвало водопровод, сообщает телеканал Москва 24.
Фонтан появился на проезжей части. Столб воды в высоту достигает более 10 метров. В настоящее время движение в районе набережной затруднено.
В начале августа в Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова, где находилось порядка 200 работ художника. Большинство картин несколько часов плавали в воде.
Также от затопления пострадали вещи художника и книги. По словам сына Сафронова Луки, его отца затопили соседи сверху.
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