Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть дочь

Биологическая мать избитой девочки из Ингушетии Лидия Ажигова обратилась с требованием отдать ей дочь к временному законному представителю ребенка и уполномоченному по правам ребенка в республике Зареме Чахкиевой.

Вчера она приехала ко мне в офис с непонятным человеком, который называл себя адвокатом. Начала задавать мне вопросы. Я попросила у них соответствующие документы, — цитирует Чахкиеву kp.ru.

По ее словам, адвокат показал только удостоверение, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы говорить о чем-то дальше. Тогда юрист стал говорить об ордере от Следственного комитета

«Я звоню в следственное управление. спрашиваю: «Был ли предоставлен ордер в отношении Ажиговой Лидии? Есть ли у нее адвокат?» Ребята были шокированы. Говорят, понятия не имеют», — добавила детский омбудсмен.

После того, как Чахкиева попросила адвоката объяснить, из какой она адвокатской палаты, или предоставить необходимые документы, со стороны юриста поступили угрозы:

Она начала угрожать, что посадит меня, обратится в прокуратуру и доберется до начальства.

Затем мать девочки заявила, что «поднимет весь свет».

Я говорю ей: «Почему сейчас, когда я занимаюсь ребенком уже почти два месяца, вы все стали святыми? Почему раньше, когда девочку насильно забрала тетя, вы не подняли весь свет на уши? Почему вы ко мне обратились? — рассказала Чахкиева.

Она отметила, что настроение женщины постоянно менялось — то она благодарила ее за спасение дочери, то угрожала судом и прокуратурой, пишет издание.

Как писал „Ридус“, девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу 4 июля. По подозрению в совершении преступления была задержана тетя девочки — Макка Ганиева.

Сообщалось, что семья ребенка состояла на профилактическом учете в полиции в 2017 году как неблагополучная. Позже семью сняли с учета, но мать отказалась от Аиши, решив передать ее родственникам своего мужа. Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.