Военный флот Шри-Ланки спас двух россиян 

Спасатели ВМС Шри-Ланки спасли двух россиян, которых унесло в открытый океан во время купания.
По сообщению ВМС Шри-Ланки, инцидент произошел около прибрежного города Матара, передает РИА «Новости».
Россияне 42 и 28 лет в составе группы совершали морскую прогулку в акватории города. Во время купания их начало относить течением и мужчины начали тонуть.
В настоящий момент жизням спасенных россиян ничто не угрожает.
Напомним, в июле 2018 года семейную пару из России спасли после того, как две лодки с туристами перевернулись у берегов Таиланда.