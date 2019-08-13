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Военный флот Шри-Ланки спас двух россиян 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спасатели ВМС Шри-Ланки спасли двух россиян, которых унесло в открытый океан во время купания.
По сообщению ВМС Шри-Ланки, инцидент произошел около прибрежного города Матара, передает РИА «Новости».
Россияне 42 и 28 лет в составе группы совершали морскую прогулку в акватории города. Во время купания их начало относить течением и мужчины начали тонуть.
В настоящий момент жизням спасенных россиян ничто не угрожает.
Напомним, в июле 2018 года семейную пару из России спасли после того, как две лодки с туристами перевернулись у берегов Таиланда.
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Происшествия , Азия , В мире , Социология , РИА Новости , Шри-Ланка
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