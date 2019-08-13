Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Региональное управление Росавиации начало расследование причин жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке.
«В настоящее время проводится расследование авиационного инцидента», — заявил ТАСС представитель Камчатского межрегионального территориального управления Росавиации.
По данным источника в оперативных службах региона, вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
10 августа источник сообщал, что в Якутии совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8 Нефтеюганского авиаотряда.
RT на русском: последние новости
Режим ЧС сняли в районе детского лагеря «Холдоми» Под Красноярском найдена четыре туриста с признаками отравления газом СМИ: Краснодарскую судью Хахалеву отстранили от судебных процессов
Происшествия , Росавиация , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Крым попросил у Путина денег66
Вновь демонизируют: Польша ополчилась на РФ136
17 ножевых: мужчина расправился с беременной23
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
В России ответили США по Крыму428
Видео
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
01:50
В России ответили США по Крыму
Политика
00:57
«Давайте снимайте!»: Одежду украинца искромсали из-за флага РФ
В мире Другое
04:05
Из Пенсионного фонда похитили 11 млрд рублей
Происшествия Криминал
00:58
Атамбаеву предъявили обвинение
В мире СНГ
00:32
Новую «Миссис Россия» раскритиковали за внешность
Общество
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
11:18
Раздражение и недоверие: что доводит россиян до протеста
Общество
01:00
Журналист взял назад свои слова о Кадырове
Общество Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть