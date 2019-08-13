На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8

Региональное управление Росавиации начало расследование причин жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке.

«В настоящее время проводится расследование авиационного инцидента», — заявил ТАСС представитель Камчатского межрегионального территориального управления Росавиации.

По данным источника в оперативных службах региона, вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

10 августа источник сообщал, что в Якутии совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8 Нефтеюганского авиаотряда.