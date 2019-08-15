В Японии 570 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации из-за тайфуна

По меньшей мере 570 тыс. жителей западных регионов Японии получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры в связи с приближением тайфуна "Кроса". Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

В основном эти меры касаются префектуры Хиросима, куда, по прогнозам синоптиков, движется тропический шторм. Сейчас скорость ветра в его пределах составляет порядка 35 м/с. Как ожидается, в течение дня на западе Японии в ряде префектур может выпасть до 800 мм осадков, в связи с чем власти предупреждают об угрозах оползней.

Из-за тайфуна японские авиакомпании были вынуждены отменить 673 внутренних авиарейса, в том числе на маршрутах между Токио и городами на островах Сикоку и Кюсю. Также в западных районах нарушено движение железнодорожного транспорта и частично перекрыты участки скоростных автомагистралей.

"Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По прогнозам, в течение суток он должен выйти в Японское море, после чего продолжит движение в сторону северного острова Хоккайдо.