Таинственная смерть миллионера-педофила бросает тень на всю американскую элиту

Мультимиллионер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации оргий с несовершеннолетними для ведущих политиков и бизнесменов мира, найден мертвым в тюремной камере. Официальная версия — самоубийство. Но в нее не верят даже представители власти. Высказываются подозрения в адрес одного из самых могущественных кланов США — четы Клинтонов. Как они могут быть связаны с этим преступлением?

Джеффри Эпштейн мог бы стать героем не одного детективного романа. Происхождение его темно и невнятно, точный размер и происхождение его состояния — никому не известны. Официальная версия биографии 66-летнего мультимиллионера гласит, что в молодости он был учителем математики, хотя никогда не имел университетского диплома.

В начале 80-х бывший учитель уже работал в Нью-Йорке в крупном банке. Спустя несколько лет он внезапно позиционировал себя как управляющего инвестициями клиентов с состоянием от одного миллиарда долларов. Кто на деле был его клиентом и как он их финансами управлял, неизвестно. Но большие деньги у Эпштейна появились. К 1992 году он обзавелся крупнейшим особняком на Манхэттене, парком частных самолетов, вскоре прикупил по случаю остров Литл Сент-Джеймс, а потом и Биг Сент-Джеймс по соседству.

«Он такой таинственный субъект, типа великого Гэтсби, — рассказывал об Эпштейне его коллега в интервью «Нью-Йорк Мэгэзин». — Ему нравится, чтобы люди думали, будто он очень богат, и он тщательно изображает отчужденность. Странно с ним всё.»

Личная жизнь мультимиллионера и филантропа (в 2003 году он пожертвовал 6,5 миллионов Гарварду ) тоже окутана тайной. Слухи упорно связывали его со светской дамой Жислен Максвелл, дочерью удивительного человека Роберта Максвелла. Бедный чешский еврей, он после Второй мировой войны обосновался в Лондоне, стал медиамагнатом, мультимиллионером и британским лордом, однако в 1991 году при загадочных обстоятельствах неудачно свалился со своей яхты и утонул.

Но несмотря на отношения с богатой наследницей, Эпштейн вел жизнь холостяка. Его вкусы отличались известной эксцентричностью. Еще в 2002 году Дональд Трамп , тогда простой застройщик, упоминал в интервью, что Джеффри питает склонность к «очень юным женщинам». Эпштейн открыто рассказывал своим многочисленным друзьям, что собирается «как можно шире распространить свою ДНК» и хвастался, что для этой цели купил себе поместье в Мексике , где живут женщины, беременные от него.

Неприятности у Эпштейна начались только в 2007 году. Тогда в полицию обратились несовершеннолетние девушки (младшей из них было всего 14) с заявлением о том, что Эпштейн принуждал их к сексу в своем особняке во Флориде.

Рядовому американцу за такие дела светила бы, как минимум, двадцаточка. Однако Эпштейн договорился с прокурором штата о досудебной сделке. Он признал свою вину по двум самым незначительным пунктам обвинения, а за это все остальные обвинения были с него сняты. Он получил несколько месяцев тюрьмы, причем шесть дней в неделю его отпускали «поработать в офисе».

Тонкость тут в том, что, по американским законам, если человек был осужден за преступление (пусть и получил максимально мягкое наказание), больше его за это преступление к ответственности привлекать не могут.

Так что Эпштейн спокойно продолжил свою деятельность.

Он близко дружил с 81-летним миллиардером Лесли Векснером , владельцем гигантской фэшн-корпорации L Brands, флагманским брендом которой является марка гламурного нижнего белья Victoria's Secret. Векснер доверил ему управление своими активами и, самое главное, организацию «кастингов». Под этим эвфемизмом скрывались сексуальные оргии, в которые вовлекались несовершеннолетние девушки, мечтавшие поработать моделью. Местом проведения «кастингов» зачастую служил его остров Литл Сент-Джеймс, который в округе уже прозвали «педофильским островом».

Недавно по делу Эпштейна о вовлечении в проституцию было возобновлено следствие. По его данным, на «педофильский остров» приезжали ведущие бизнесмены и известнейшие политики со всего мира. Среди них были и вип-друзья Эпштейна.

Одна из девушек, назвавшая себя «секс-рабыней» Эпштейна, показала под присягой, что встречала на Литл Сент-Джеймсе Билла Клинтона, оговорив, правда, что не видела его занимающимся сексом. Другая девушка пояснила в иске, что Эпштейн вместе со своей подружкой Жислен Максвелл принудили ее к сексу с британским принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет.

Опубликованные следствием 9 августа данные — лишь надводная часть айсберга. На сегодняшний день в деле Эпштейна больше 10 тысяч страниц. Остается только догадываться, сколько там накоплено компромата на мировых лидеров. Но похоже, дело придется закрыть, потому что 10 августа главный фигурант как-то необычайно вовремя покончил с собой.

Смерть Эпштейна оказалась не менее таинственной, чем его жизнь. Его арестовали 6 июля по обвинению в сутенерстве и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. 24 июля его нашли на пороге камеры без сознания с порезанным горлом. Тогда его откачали и поместили под усиленное наблюдение.

Однако вскоре усиленное наблюдение сняли. Предполагалось, что к Эпштейну подселят сокамерника, а офицер охраны будет каждые 30 минут заглядывать к нему в камеру.

Ничего этого сделано не было. 10 августа человек, располагающий компроматом на сильных мира сего, был найден мертвым в своей одиночной камере.

В том, что это было самоубийство, усомнился даже генпрокурор США. ФБР незамедлительно начало расследование. Тем временем, американская общественность вспомнила о пресловутом «списке Клинтонов». В нем содержатся имена десятков людей, обладающих компроматом на чету политиков, которые погибли или покончили с собой при загадочных и нерасследованных обстоятельствах. Газета ВЗГЛЯД писала об этом списке в связи с гибелью Сета Рича.

Сразу после смерти Эпштейна соцсети буквально взорвались хэштегом «ClintonBodyAccount» — «отсчет трупов Клинтонов». Одна из сотрудниц президента Трампа, ретвитнув новость об Эпштейне, придумала замечательный неологизм: Hillary'd. Примерный перевод — «его отхилларили».

Клинтонов многократно обвиняли в том, что они отправляют на тот свет людей, способных разоблачить их финансовые махинации или запутанные сексуальные связи. Разумеется, их мощный административный ресурс делает невозможным любые расследования этой темы. Однако вопросы у граждан продолжают копиться — причем не только к супругам-политикам, но и ко всему руководству Демпартии. Загадочная гибель Эпштейна стал одним из таких вопросов.