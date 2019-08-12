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В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве 

ТАСС + ещё 8 45 минут назад
Взрыв газа в жилом доме на Нагорной улице в Москве в понедельник произошел из-за нарушений правил пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"По предварительной версии, происшествие по адресу: ул. Нагорная, 18 к. 3 произошло из-за нарушения правил безопасного пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в экстренных службах, в результате взрыва образовался завал на площади 40 кв. метров, но несущие конструкции не повреждены. По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ в доме, сейчас он отключен он газоснабжения. После происшествия из дома были эвакуированы 12 человек, пострадавших нет.
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Происшествия , МЧС , Москва
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