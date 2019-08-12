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Раскрыты подробности смерти диджея Рассказовой 

Рамблер 8 минут назад
Диджей и фотомодель Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass, умерла после капельницы нарколога.
Как пишет «Московский комсомолец», 29-летняя Рассказова умерла 11 августа в своей квартире на западе Москвы. Ее приятель рассказал, что присоединился к компании около 16.00 воскресенья. По его словам, Жанны выглядела заторможенной и рассказала, что вызвала нарколога, чтобы он поставил ей капельницу.
Доктор поставил капельницу, и через полчаса диджей уснула. Перед уходом нарколог попросил друзей не оставлять пациентку одну. Еще через три часа Жанну разбудили, она вышла на кухню и там потеряла сознание. Приехавшие медики не смогли ее спасти.
По некоторым данным, Рассказова имела хроническое заболевание и постоянно принимала лекарственные препараты, но не предупредила об этом нарколога. Возможно, несовместимость лекарств вызвала остановку сердца.
По другой версии, диджей скончалась от передозировки запрещенных веществ. Однако друзья и коллеги уверяют, что Жанна вела здоровый образ жизни, правильно питалась и наркотики не употребляла.
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Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Московский комсомолец
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