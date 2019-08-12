Вооруженный бандит из Солнцевской ОПГ напал на дом российского чиновника

Вооруженный обрезами выходец из Солнцевской ОПГ ограбил дом заместителя главы администрации подмосковного Чехова . Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу, 9 августа. Грабитель заночевал на участке возле дома чиновника, а около 08:00 утра пробрался в помещение. Он пригрозил оружием находившимся внутри хозяйке и ее родителям, связал им руки, а затем вскрыл сейф и взял оттуда 100 тысяч рублей.