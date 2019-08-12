Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники Росатома погибли при испытаниях «нового специзделия» 

Газета.Ru + ещё 9 37 минут назад
Фото: Ростатом
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что сотрудники Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия», передает РИА «Новости».
«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия», — заявил Лихачев.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло в четверг, 8 августа, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Во время взрыва на военном полигоне погибли Вьюшин Алексей, Коратаев Евгений, Липшев Вячеслав, Пичугин Сергей и Яновский Владислав. Погибшие сотрудники «Росатома» будут представлены к государственным наградам.
Газета.Ru: последние новости
Тела четырех туристов нашли в палатке в Красноярском крае Росгвардия опровергла принадлежность к ней бойца, ударившего девушку в живот Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Происшествия , Армия , Алексей Лихачев , Росатом , РИА Новости , Архангельская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Росатома прокомментировал ЧП на военном полигоне13
Жители Кузбасса возят трупы в морг на электричке10
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе137
Раскрыт план НАТО по «устрашению» России117
Россиян предупредили о резком похолодании19
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
01:27
Глава Росатома прокомментировал ЧП на военном полигоне
Армия Оружие
00:16
Жители Кузбасса возят трупы в морг на электричке
Общество
00:35
Судьбу студентов определит искусственный интеллект
Образование Общество
07:15
Раскрыт план НАТО по «устрашению» России
Армия Войска
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
03:50
В двух регионах РФ температура упала ниже нуля
Погода Общество
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение