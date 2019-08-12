Сотрудники Росатома погибли при испытаниях «нового специзделия»

«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия», — заявил Лихачев.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в четверг, 8 августа, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Во время взрыва на военном полигоне погибли Вьюшин Алексей, Коратаев Евгений, Липшев Вячеслав, Пичугин Сергей и Яновский Владислав. Погибшие сотрудники «Росатома» будут представлены к государственным наградам.