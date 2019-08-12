В Красноярске горит склад

Площадь пожара в четырехэтажном здании торгового склада составляет 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю

"Площадь пожара — 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, это склад с административными помещениями. Предварительно, пострадавших нет. Находится здание на территории рынка", — сообщили в МЧС.

В тушении задействованы 27 человек и восемь единиц техники.

Как сообщалось ранее, загорелся склад по адресу: улица Шахтеров, 49ж. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Здание расположено на территории Енисейского рынка, сообщили в МЧС. В основном на рынке торгуют продуктами питания. Столб дыма виден с многих точек в городе.