«Цапок»-крабоед посидит с «крымским диверсантом»

Осужденный по делу банды «цапков» Вячеслав Цеповяз в ближайшее время будет конвоирован в Омск . Об этом со ссылкой на источники сообщает портал «СуперОмск».

По информации издания, его поместят в омскую колонию строгого режима №6, в котором наказание отбывает Евгений Панов , более известный в СМИ как «крымский диверсант» — в 2016 году он планировал устроить теракты на территории Крыма . Будет ли Цеповяз находиться в одном отряде с Пановым, не уточняется.

Евгений Панов вместе с другими диверсантами в августе 2016 года был задержан в Крыму сотрудниками ФСБ . По версии следствия, они планировали устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота. Панова приговорили к восьми годам лишения свободы.

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза начался после того, как в октябре прошлого года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых осужденный сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

Цеповяз является одним из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.