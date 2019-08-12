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«Цапок»-крабоед посидит с «крымским диверсантом» 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Осужденный по делу банды «цапков» Вячеслав Цеповяз в ближайшее время будет конвоирован в Омск. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал «СуперОмск».
По информации издания, его поместят в омскую колонию строгого режима №6, в котором наказание отбывает Евгений Панов, более известный в СМИ как «крымский диверсант» — в 2016 году он планировал устроить теракты на территории Крыма. Будет ли Цеповяз находиться в одном отряде с Пановым, не уточняется.
Евгений Панов вместе с другими диверсантами в августе 2016 года был задержан в Крыму сотрудниками ФСБ. По версии следствия, они планировали устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота. Панова приговорили к восьми годам лишения свободы.
Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза начался после того, как в октябре прошлого года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых осужденный сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.
Цеповяз является одним из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Вячеслав Цеповяз , Евгений Панов , ФСБ , ФСИН , Омск , Республика Крым
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