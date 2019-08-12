Жители Каменки сравнили взрывы на военном арсенале с бомбежкой

Жители села Каменка в Красноярском крае , где на прошлой неделе дважды взорвался военный арсенал, сравнили случившееся с бомбежкой: снаряды долетали до пятого этажа, спасаться пришлось ползком.

Так, по словам местного жителя Анатолия Усиченко , от взрывов еще какое-то время "свистело в ушах".

"Ой, не дай бог! Было страшно… К двери прижало волной, как примагнитили. Потом зашел в дом, документы схватил и в кусты, потом по кустам дошел по Красной дороги, сел под ель. Смотрю… снаряды бьют, бегу по дороге, смотрю — дом сгоревший и погреб, я туда — нырк! — и спасся до утра", — рассказал мужчина.

По его словам, во вторую эвакуацию они с соседом дошли до Ачинска , там на вокзале их забрали в специальный автобус и отвезли в пункт временного размещения (ПВР).

А его односельчанка Любовь Матвеева рассказала, что второй раз, на ее взгляд, было еще страшнее.

"Дождина такой, громыхнуло, аж дом затрясся! Я выбежала из подъезда, как громыхнуло, я по-пластунски по воде, очки все в траве, в грязи, на горку [забралась]. Меня военные подобрали. У меня дед на костылях, спасибо, и его военные спустили с пятого этажа и на своей военной машине сюда [в ПВР] привезли", — в красках описала она происходящее.

По ее словам, снаряды разлетались на высоту пятого этажа, и один из них пробил дыру в стене между ее квартирой и соседской.

"Теперь у нас одна большая квартира", — усмехнулась женщина.

Сейчас жителей в Каменку не пускают до полного разминирования разлетевшихся боеприпасов. Работают военные саперы.

Кроме того, людей предупреждают о запрете ходить в леса, попавшие в зону ЧП, в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский Рудник и села Заворки.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе ровно неделю назад, 5 августа, причем пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.

Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером в пятницу прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока неясна.

В результате взрывов, в общей сложности, один человек погиб, еще 32 получили ранения.