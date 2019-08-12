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СМИ: число жертв наводнений в Индии превысило 170 человек 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Reuters
Число погибших в различных регионах Индии из-за наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями, за минувшие пять суток достигло 174 человек. Как сообщает в понедельник газета The Times of India, только в минувшее воскресенье было зарегистрировано 33 смертельных случая.
Ранее сообщалось о 147 погибших.
Больше всего погибших за последние сутки отмечено в юго-западном штате Керала — 15 человек, и в западном штате Гуджарат — 11 человек. В основном в последнее время муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье.
В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.
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Происшествия , Катастрофы , Газета The Times , Индия
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