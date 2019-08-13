Титулованного бодибилдера задержали в Москве

Москве за попытку сбыта сильнодействующих запрещенных веществ задержан спортсмен-бодибилдер Денис Филиппов . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что на Енисейской улице был задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в сбыте сильнодействующих веществ.

Подозреваемый пытался сбыть восемь флаконов с жидкостью и четыре емкости с таблетками, содержащими дегидрохлорметилтестостерон.

«При обыске в квартире задержанного обнаружены еще семь флаконов с жидкостью. Все изъятое также отправлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела», — рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» (статья 234 УК РФ), наказание по ней предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Дегидрохлорметилтестостерон — запрещенное вещество из группы анаболиков, способствует увеличению силы и росту мышечной массы.

Денис Филиппов много лет занимается пауэрлифтингом, является участником и победителем многих соревнований.