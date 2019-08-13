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Титулованного бодибилдера задержали в Москве 

Рамблер + ещё 6 5 минут назад
Фото: VK
В Москве за попытку сбыта сильнодействующих запрещенных веществ задержан спортсмен-бодибилдер Денис Филиппов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что на Енисейской улице был задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в сбыте сильнодействующих веществ.
Подозреваемый пытался сбыть восемь флаконов с жидкостью и четыре емкости с таблетками, содержащими дегидрохлорметилтестостерон.
«При обыске в квартире задержанного обнаружены еще семь флаконов с жидкостью. Все изъятое также отправлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела», — рассказали в пресс-службе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» (статья 234 УК РФ), наказание по ней предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Дегидрохлорметилтестостерон — запрещенное вещество из группы анаболиков, способствует увеличению силы и росту мышечной массы.
Денис Филиппов много лет занимается пауэрлифтингом, является участником и победителем многих соревнований.
Комментарии4
Происшествия , Денис Филиппов , МВД , Москва
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