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Две сестры подожгли девочку-инвалида в Новокузнецке 

News.ru + ещё 7 20 минут назад
Фото: ТАСС
Шокирующий своей жестокостью случай произошёл в Новокузнецке. Там две девочки 9 и 11 лет подожгли пятилетнюю девочку-инвалида.
Всё это случилось ещё 7 августа, однако известно об этом стало только сейчас. По данным следствия, потерпевшая гуляла с соседскими детьми, которые баловались зажигалкой.
По предварительной информации, в дневное время потерпевшая с двумя подругами гуляла на улице. Девятилетняя девочка баловалась зажигалкой. Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой, — рассказали ТАСС в региональном следкоме.
Там временем по словам родственницы пострадавшей, сёстры подожгли одежду девочки намеренно.
Не случайно её подожгли. Одна держала, другая поджигала, — цитирует женщину РЕН ТВ.
Девочка получила ожоги порядка 80% тела. Она находится в реанимации, её состояние медики оценивают как тяжёлое. Следственный комитет по факту произошедшего начал доследственную проверку.
Ранее, как писал News.ru, похожий случай произошёл в Калининском районе Санкт-Петербурга. От действий ровесников пострадала 14-летняя девочка. Её после вечеринки доставили в больницу с 50-процентными ожогами тела. Полиция выяснила, что девочку подожгли её же друзья.
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Происшествия , СКР , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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