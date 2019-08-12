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Шесть человек заживо сгорели в частном доме в Вологодской области 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Вконтакте
Четверо взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
Трагедия случилась в умирающей деревне Бурцево Усть-Кубинского района.
"Он был единственным жилым домом в данном населенном пункте, соседей рядом не было, поэтому о пожаре слишком поздно сообщили. В полицию обратилась родственница с сообщением, что ее родные перестали отвечать на телефон. Сотрудники полиции отправились на место и приехали уже к выгоревшему дому", — рассказали ТАСС в ведомстве.
На месте стражи порядка обнаружили тела шести человек, в том числе двоих детей, чей возраст не превышает 13 лет.
Следователи пока не могут точно сказать, когда именно произошел пожар и что стало его причиной.
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Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Вологодская Область
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