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Неизвестные открыли огонь в Москве 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Фото: depositphotos.com
Неизвестные из автомобиля устроили стрельбу в воздух на Кутузовском проспекте в столице. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел вечером 11 августа.
«Выстрелы в воздух из огнестрельного оружия производились из автомобиля Toyota», — сообщил телеканал со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее, 6 августа, два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы. По данным «Пятого канала», стрелявшие скрылись с места преступления на автомобиле Infiniti.
Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Москва
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