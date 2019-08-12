Неизвестные открыли огонь в Москве

Неизвестные из автомобиля устроили стрельбу в воздух на Кутузовском проспекте в столице. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел вечером 11 августа.

«Выстрелы в воздух из огнестрельного оружия производились из автомобиля Toyota», — сообщил телеканал со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее, 6 августа, два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы. По данным «Пятого канала», стрелявшие скрылись с места преступления на автомобиле Infiniti.