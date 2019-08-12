Мещанский суд столицы назначил 13 суток административного ареста фигуранту «болотного дела» Алексею Полиховичу за ненормативную лексику в ходе митинга на проспекте имени Сахарова, который прошел 10 августа этого года. Об этом Business FM сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.
«Суд признал Полиховича виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»)», — сказала она.
По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток
Полихович был осужден за участие в беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года на 3,5 года лишения свободы. Он освободился условно-досрочно. В январе Европейский суд по правам человека присудил ему компенсацию в 12,5 тысячи евро за нарушения в ходе ареста.