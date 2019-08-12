Фигуранту «болотного дела» дали 13 суток ареста за ругань на митинге 10 августа

Мещанский суд столицы назначил 13 суток административного ареста фигуранту «болотного дела» Алексею Полиховичу за ненормативную лексику в ходе митинга на проспекте имени Сахарова, который прошел 10 августа этого года. Об этом Business FM сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

«Суд признал Полиховича виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»)», — сказала она.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток