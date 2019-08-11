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Массовая драка в Москве парализовала дорожное движение 

Рамблер 27 минут назад
На юго-востоке Москвы очевидцы заметили массовую драку неподалеку от торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы.
Telegram-канал «Московские новости» выложил видео, которое, впрочем, дает возможности понять, что на самом деле происходит.
По данным Telegram-канала, дерутся около 40 человек, они мешают движению автомобилей, поэтому здесь образовалась пробка.
В правоохранительных органах пока информацию о драке не подтвердили.
В районе торгового центра "Москва" массовые драки не такая уж и редкость. В сентябре 2017 года к зданию ТЦ пришли около 150 человек, возмущенные тем, что сотрудники ЧОП до полусмерти избили их соотечественника, приезжего мигранта. В тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию. Полиция задержала 50 человек.
Происшествия , Видео , МВД , Москва
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