Массовая драка в Москве парализовала дорожное движение

На юго-востоке Москвы очевидцы заметили массовую драку неподалеку от торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы.

Telegram-канал «Московские новости» выложил видео, которое, впрочем, дает возможности понять, что на самом деле происходит.

По данным Telegram-канала, дерутся около 40 человек, они мешают движению автомобилей, поэтому здесь образовалась пробка.

правоохранительных органах пока информацию о драке не подтвердили.

В районе торгового центра "Москва" массовые драки не такая уж и редкость. В сентябре 2017 года к зданию ТЦ пришли около 150 человек, возмущенные тем, что сотрудники ЧОП до полусмерти избили их соотечественника, приезжего мигранта. В тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию. Полиция задержала 50 человек.