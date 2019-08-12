Россияне напали на росгвардейцев ради дружбы

Ульяновске десять человек напали на сотрудников Росгвардии . Об этом в понедельник, 12 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, инцидент произошел во дворе одного из жилых домов микрорайона «Верхняя Терраса».

Сотрудники задержали мужчину за совершение административного правонарушения, однако в конфликт вступило более 10 его приятелей. Некоторые из них нанесли росгвардейцам телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием. В связи с этим, сотрудники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

10 августа сообщалось, что в Тюмени росгвардейцы остановили для местного жителя, который в ответ на требование показать документы начал стрелять из травматического пистолета. После ранения одного из бойцов росгвардейцы открыли ответный огонь и ранили правонарушителя в ногу. При досмотре у него нашли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.