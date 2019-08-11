Губернатор Иркутской области назвал число пострадавших от паводков

Общее число пострадавших от паводков в Приангарье, по предварительным данным, достигло 45 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко

"Я сейчас эту цифру точно называть не буду, поскольку огромное количество дел находилось и находится в судах: практически четыре тысячи заявлений. Это дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Я округляю, но сегодня их признано 45 тысяч человек", — сказал Левченко.

Он уточнил, что 23 тысячи жителей края уже получили компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей — за полную.

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения.

Всего за время работы военные очистили от завалов 100 гектаров территории, разобрали более 70 разрушенных домов, которые не пригодны для жизни, проводили вакцинацию, пекли хлеб, раздавали питьевую воду населению. Авиация доставляла гуманитарную помощь в отрезанные водой поселки.