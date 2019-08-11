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Супермоделей Беллу и Джиджи Хадид ограбили в Греции 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Wiese/face to face/Instagram/Global Look Press
На греческом острове Миконос неизвестные ограбили квартиру американских супермоделей сестёр Беллы и Джиджи Хадид.
Как утверждает TMZ, о неприятном инциденте на своей второй странице в Instagram сообщила Джиджи Хадид. Бывший ангел Victoria’s Secret рассказала, что больше никогда не вернётся на Миконос. Своим подписчикам супермодель также посоветовала для отдыха выбирать более безопасные места.
Отец супермоделей Мохамед Хадид рассказал, что злоумышленники ограбили квартиру, пока сёстры отсутствовали. По его словам, были украдены некоторые личные вещи Беллы и Джиджи.
Сообщается, что второй аккаунт знаменитости не верифицирован. По данным таблоида, она завела запасную страницу с фотографиями из личного архива этим летом.
Как писал News.ru, ранее Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фотографии, сделанной в аэропорта. На снимке девушка держит ногу над самолётами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах.
Супермодели пришлось удалить фотографию из Instagram и принести извинения. В противном случае скандал ей грозил разрывом многомиллионых контрактов.
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Комментарии
Происшествия , Белла Хадид , Греция , Миконос
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