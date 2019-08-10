ABC: в США финансист Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, совершил самоубийство в своей тюремной камере. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC со ссылкой на три источника в правоохранительных органах Нью-Йорка.

Время и обстоятельства случившегося пока уточняются. Телекомпания напоминает, что 23 июля Эпштейн уже пытался покончить с собой в тюрьме на Манхэттене и был найден лежащим "в полубессознательном состоянии".

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В свете ареста Эпштейна объявил об уходе в отставку министр труда США Александр Акоста . Его обвиняли в том, что он в 2008 году позволил Эпштейну избежать сурового наказания за надругательства над несовершеннолетними.