Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском

Жидкостной ракетный двигатель, взорвавшийся на полигоне в Архангельской области, испытывали в море на специальной платформе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент коммуникаций Росатома.

«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — пояснили атомщики.

Сначала было объявлено о двух погибших сотрудниках Росатома. Несколько человек взрывной волной отбросило в море, была надежда найти их живыми. Однако поиски не увенчались успехом, после чего было заявлено о гибели пяти человек. Все они занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты.

Военные и местные власти заявили, что радиационный фон в норме, превышения допустимых значений нет.

В Росатоме отметили, что имело место стечение факторов, это нередко происходит при испытаниях новых технологий. Погибшие при ЧП специалисты знали о потенциальной опасности работ.