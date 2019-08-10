Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском 

Рамблер 30 минут назад
Росатом раскрыл подробности радиоактивного ЧП на морской платформе в Архангельской области.
Появилась версия причины взрыва на военном полигоне под Северодвинском
Жидкостной ракетный двигатель, взорвавшийся на полигоне в Архангельской области, испытывали в море на специальной платформе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент коммуникаций Росатома.
«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — пояснили атомщики.
Сначала было объявлено о двух погибших сотрудниках Росатома. Несколько человек взрывной волной отбросило в море, была надежда найти их живыми. Однако поиски не увенчались успехом, после чего было заявлено о гибели пяти человек. Все они занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты.
Военные и местные власти заявили, что радиационный фон в норме, превышения допустимых значений нет.
В Росатоме отметили, что имело место стечение факторов, это нередко происходит при испытаниях новых технологий. Погибшие при ЧП специалисты знали о потенциальной опасности работ.
Комментарии73
Происшествия , Видео , Росатом , Архангельск , Архангельская Область , Северодвинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воевавший за Украину Пашинин захотел в Россию102
Венедиктова предложили обменять на Сенцова45
Миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме12
На тушение арсенала под Ачинском бросили танки8
Украина и Турция создадут высокоточное оружие132
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
В Москве начался согласованный митинг
Общество
00:38
На тушение арсенала под Ачинском бросили танки
Происшествия
05:16
Воевавший за Украину Пашинин захотел в Россию
В мире
00:59
Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском
Происшествия
02:43
В МВД объяснили задержание Соболь
Происшествия
01:15
Белорус протащил на себе вереницу из15 МАЗов
СНГ В мире
01:59
Торнадо пронесся по Люксембургу
Происшествия Погода
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
02:41
Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение