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Число пострадавших от взрывов боеприпасов под Красноярском снова выросло 

Lenta.ru + ещё 9 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края выросло с 31 до 33 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает ТАСС.
Утром 11 августа сообщалось о 31 пострадавшем, умер один человек.
Взрывы и пожар на складе в селе Каменка произошел 5 августа, там находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
9 августа на военном складе прогремели новые взрывы. По данным властей, детонацию во время разминирования снарядов вызвало попадание молнии. Пострадали 17 человек. Возгорание удалось потушить только 11 августа.
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