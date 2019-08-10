В Забайкалье пропала молодая пара, путешествующая автостопом

Молодой человек и девушка из западных регионов России , путешествующие автостопом, пропали в Забайкальском крае , сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального УМВД

"В органы внутренних дел Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении на территории региона двух путешественников. Проводятся поисковые мероприятия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, молодые люди путешествовали по России автостопом и, согласно поступившей в полицию информации, в последний раз выходили на связь в начале августа с территории Агинского района Забайкальского края.