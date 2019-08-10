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В Забайкалье пропала молодая пара, путешествующая автостопом 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Pixabay
Молодой человек и девушка из западных регионов России, путешествующие автостопом, пропали в Забайкальском крае, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
"В органы внутренних дел Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении на территории региона двух путешественников. Проводятся поисковые мероприятия", — сказал собеседник агентства.
По его словам, молодые люди путешествовали по России автостопом и, согласно поступившей в полицию информации, в последний раз выходили на связь в начале августа с территории Агинского района Забайкальского края.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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