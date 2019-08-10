«Ъ»: российский бизнесмен задержан на Кипре за махинации с кредитами

Источники проинформировали о том, что на Кипре был задержан российский предприниматель Игорь Польченко, находившийся в международном розыске из-за обвинения в махинациях при получении кредитов от крупных банков России . Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, задержание состоялось в среду, 7 августа, общая сумма его задолженности перед банками более 7 млрд руб.

"Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию", — говорится в материале.

Уточняется, что на это может понадобится от четырех до шести месяцев.

Ранее в посольстве России прокомментировали задержание экс-мэра Тулы на Кипре.