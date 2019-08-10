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«Ъ»: российский бизнесмен задержан на Кипре за махинации с кредитами 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Источники проинформировали о том, что на Кипре был задержан российский предприниматель Игорь Польченко, находившийся в международном розыске из-за обвинения в махинациях при получении кредитов от крупных банков России. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, задержание состоялось в среду, 7 августа, общая сумма его задолженности перед банками более 7 млрд руб.
"Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию", — говорится в материале.
Уточняется, что на это может понадобится от четырех до шести месяцев.
Ранее в посольстве России прокомментировали задержание экс-мэра Тулы на Кипре.
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Происшествия , Газета "Коммерсантъ" , Кипр
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