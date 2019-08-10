При взрыве на газовой заправке в Ингушетии пострадали шесть человек

На газовой заправке в Ингушетии на окраине города Сунжа прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали шесть человек. Все они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Трое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

Взрывная волна повредила проезжающую мимо «Ладу Приору», однако люди, которые в ней находились, не пострадали.

Пожар на АЗС с помощью 25 человек и семи единиц техники был потушен. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.

В июле взрыв прогремел на заправке в Новой Москве. Тогда пострадали два человека.