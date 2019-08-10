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При взрыве на газовой заправке в Ингушетии пострадали шесть человек 

Мир24 + ещё 12 1 час назад
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
На газовой заправке в Ингушетии на окраине города Сунжа прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали шесть человек. Все они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Трое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.
Взрывная волна повредила проезжающую мимо «Ладу Приору», однако люди, которые в ней находились, не пострадали.
Пожар на АЗС с помощью 25 человек и семи единиц техники был потушен. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.
В июле взрыв прогремел на заправке в Новой Москве. Тогда пострадали два человека.
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Происшествия , МВД , Интерфакс , Республика Ингушетия
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