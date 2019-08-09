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Техасский стрелок рассказал о выборе своих жертв 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Christian Chavez / AP Photo
Преступник, расстрелявший 22 человек в супермаркете в городе Эль-Пасо (штат Техас, США), заявил, что его целью были мексиканцы. Об этом сообщает телеканал NBC News.
21-летний Патрик Крузиус признался в этом сразу после задержания 3 августа, однако полиция обнародовала эту информацию только сейчас. Он также рассказал, что специально проехал за рулем 10 часов в граничащий с Мексикой город.
Стражи порядка уточнили, что преступник сдался сам. Когда его автомобиль остановили для проверки, он вышел из машины с поднятыми руками и заявил, что он и есть тот самый стрелок.
За выходные в США произошло три массовых расстрела: в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, где в общей сложности были убиты девять человек и пострадали 33, и в Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 22 человека, несколько десятков пострадали.
Незадолго до нападения техасский стрелок опубликовал в сети манифест, где выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов.
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Происшествия , телеканал NBC , США
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